كم تكلفت مايلي سايرس وعريسها على حفل زفافهما؟

جهينة نيوز

احتفلت تيش سايرس بذكرى زواجها الـ25 مع بيلي راي سايرس بإيماءة جميلة لزفاف ابنتهما النجمة مايلي سايرس، بحسب موقع "إي أونلاين الأميركي.

نشرت والدة مايلي في حسابها عبر "إنستغرام" يوم الجمعة صورةً من يوم زفافها الذي جرى في منزلها بتينيسي. وفي 23 كانون الأول، أعاد التاريخ نفسه وتزوجت مايلي وليام هيمسوورث في منزلهما بناشفيل.

وفي يوم زفافهما حوّل الحبيبان منزلهما إلى المكان المناسب لزفافهما، فكم بلغت التكاليف؟

في حين أن بعض النجوم مثل بريانكا شوبرا ونيك جوناس أنفقوا مئات الآلاف من الدولارات على موقع حفل زفافهم، فضّل ليام ومايلي إقامته في مكان له قيمة عاطفية كبيرة لهما.

بلغت تكلفة الورود 1500 دولار تقريباً في الوقت الذي اختارت مايلي ارتداء فستان رائع حمل توقيع المصممة البريطانية فيفيان ويستوود وبدا كلاسيكياً بعيداً من التفاصيل بلغ سعره 8،600 دولار. ومن الواضح أن ليام فضّل أن يكون مرتاحاً يوم زفافه، فاختار انتعال حذاء رياضي أبيض بدلاً من الحذاء الرسمي التقليدي. ويقدّر انه ارتدى بذلة كان يمتلكها سابقاً.

لذا، فإنّ تكلفة اطلالة العريس بلغت نحو 50 دولارًا أو أكثر. أمّا قالب الحلوى فبلغت قيمته 220$، وقدّرت قيمة البالونات بمبلغ 675$. أمّا المشروبات فقدّرت قيمتها بـ1،320$ والأكواب والصحون 45$. وفي المجموع، من المرجح أن الزوجين أنفقا 17،560 دولار على حفل زفافهم الحميم. أما بالنسبة إلى ذكريات ذلك اليوم، فهي لا تقدر بثمن.