ميليشيا "قسد": تركيا أرادت أن تكون دولة محتلة في سوريا.. وعلى روسيا مسؤولية كبيرة في الملف السوري

جهينة نيوز

اكد المتحدث الرسمي لميليشسا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" أمجد عثمان إن "مجلس سوريا الديمقراطية دائما يؤكد على أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون بين السوريين، وأن تكون هناك رعاية دولية لأي حل يتم التوصل إليه بشأن سوريا".

وقال عثمان على "سبوتنيك"، أن "روسيا دولة أساسية ومؤثرة في الملف السوري، ويجب على روسيا ألا تجر لخدمة مصالح وأجندات لدول إقليمية في المنطقة، وأن تبقى تراعي مصالح الشعب السوري بالدرجة الأولى".

وأشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية تعتبر أن أي تنسيق مع دول إقليمية يخدم أجندات دول إقليمية أخرى سيكون ضد مصلحة الشعب السوري، وبالنسبة لتركيا فقوات سوريا الديمقراطية ترى أن تركيا دولة جارة من المفترض أن تكون العلاقات معها في إطار حسن الجوار".

وقال إن "تركيا أرادت أن تكون دولة محتلة في سوريا، احتلت أجزاء من سوريا وتصر على احتلال المزيد وهنا تقع على روسيا مسؤولية كبيرة باعتبارها دولة محورية في الملف السوري".

واستكمل عثمان أن "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال وشمال شرقي سوريا كانت تنسق مع قوات "التحالف الدولي" في شرق الفرات لمحاربة الإرهاب، وفي غرب الفرات كانت تنسق مع الجانب الروسي لمحاربة الإرهاب أيضا، "والآن قوات سوريا الديمقراطية بدأت تنسق مع قوات الجيش السوري لحماية الحدود السورية، وكان هناك تحرك بدأ في مدينة منبج والاتصالات لازالت مستمرة على كافة المستويات في أكثر من صعيد من أجل حماية الحدود السورية من أي تدخل تركي".حسب تعبيره.