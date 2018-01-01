تقنيات جديدة في كاميرات هواتف آيفون المقبلة

جهينة نيوز

كشف تقرير لموقع بلومبرغ عن أن شركة أبل تعتزم استخدام تقنيات جديدة أكثر تطوراً وأقل تكلفة في كاميرات هواتفها المقبلة، إذ أبدت بعض الاهتمام بمستشعرات الكاميرا ثلاثية الأبعاد التي بدأت سوني إنتاجها الصيف الماضي. تأتي تلك الأنباء بعد أن انتشرت شائعة في نوفمبر الماضي تفيد بأن أبل تخطط لاستخدام تكنولوجيا أقل تكلفة لكاميرا TrueDepth الخاصة بهواتف آيفون 2019.

وتستخدم هذه الكاميرات الجديدة تقنية للمساعدة على تحديد الصور ثلاثية الأبعاد. وقال ساتوشى يوشيهارا المدير العام لأعمال الاستشعار في سوني، إن العديد من شركات الهواتف الذكية تهتم بهذه الرقائق، ولهذا السبب توسعت الشركة في إنتاجها، ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه المستشعرات بالكاميرات ثلاثية الأبعاد الخلفية والأمامية بالهواتف الذكية المتنوعة في العام المقبل.