الطيران المدني الإماراتي: نقيم الوضع في مطار دمشق لتحديد إمكانية استئناف الرحلات

الأحد, 30 كانون الأول 2018 الساعة 12:57 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الطيران المدني الإماراتي: نقيم الوضع في مطار دمشق لتحديد إمكانية استئناف الرحلات

جهينة نيوز

قالت هيئة الطيران المدني الإماراتي، إنها تعمل على تقييم وضع مطار دمشق الدولي، لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى دمشق خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان إنها تقيم إمكانية استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس.

وعلقت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.

ووصلت الخميس أول رحلة طيران مباشرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الحبيب بورقيبة الدولي في المنستير بتونس بعد توقف دام حوالي 8 سنوات.

وكان على متن الطائرة 160 سوريا يتوزعون بين صحفيين وحقوقيين وعائلات، وفقا لموقع "شمس" التونسي.


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