بالفيديو: غضب جمهوري ينهال على ميريام فارس بعد خلع جزء من ملابسها على البحر

جهينة نيوز

تسبب مقطع فيديو شاركته الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عبر حسابها على "إنستغرام"، في إثارة غضب جمهورها، بسبب قيامها فيه بخلع ملابسها والرقص من على شرفة أمام البحر.

وتظهر ميريام فارس في الفيديو، الذي جذب أكثر من مليون مشاهد، وهي تخلع جزء من ملابسها والكشف عن بطنها بالكامل، لكي تشرح لهم كيفية تنفيذ الرقصة الأفريقية، التي أدتها في أحدث كليباتها الغنائية "قومي"، وهي باللغة الخليجية.

وأكد متابعين لميريام فارس أن تصرفها "غير مبرر تماما"، بينما رأى البعض الآخر أنه كان من الممكن أن ترتدي ملابس تتناسب مع الرقصة، قبيل بدء تصوير الفيديو.

وانهالت تعليقات متابعيها على مواقع "السوشال ميديا"، للتعبير عن استيائهم مما فعلته ميريام، إذ قالت متابعة لها: "طب شو المغزا من الرقصة كلها ورفعة البلوزة".

بينما علقت متابعة أخرى: "الله يهديك ويهدينا معاك زعما عاد تجاوزتي أزمة صحية مسهلاش والله قومك بالسلامة… الله يهديك ترا ممكن إنك تغني من غير خلع هدومك".

ورقصت ميريام فارس في الفيديو المثير للجدل، لكي تتحدى شقيقتها ومديرة أعمالها، بعدما أشعل التنافس بينهما مخرج كليب "قومي"، شريف ترحيني.

ويشكل كليب "قومي" لميريام فارس، عودة قوبة لها غلى الساحة الفنية، بعد تعافيها من أزمتها الصحية، والتي تسببت في اعتذارها عن عدم إحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال الأشهر الماضية.

وستعود ميريام فارس لإحياء الحفلات من جديد، في ليلة رأس السنة، وتحديدا من جزيرة المارية في إمارة أبوظبي الخليجية، وذلك في حفل سيشارك فيه أيضا المطرب المصري عمرو دياب