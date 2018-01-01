رونالدو يحطم رقما جديدا عمره 30 عاما

جهينة نيوز

واصل كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية، وبات صاحب أكبر عدد من الأهداف عبر التاريخ للاعب برتغالي خلال موسم واحد في الدوري الإيطالي.

وسجل "صاروخ ماديرا" هدفين أمس خلال فوز فريقه يوفنتوس على ضيفه سامبدوريا (2-1)، في الأسبوع الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو"، ليرفع "الدون" رصيده إلى 14 هدفا في النصف الأول من الموسم الجاري.

وأصبح بذلك صاحب الـ33 عاما أفضل هداف برتغالي في تاريخ "الكالتشيو" خلال موسم واحد، بعدما حطم الرقم السابق لروي باريوس، الذي أحرز 12 هدفا في موسم 1988/1989 بقميص يوفنتوس أيضا.

المصدر: dailystar.co.uk