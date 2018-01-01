نابولي يقتنص انتصارا صعبا في الوقت القاتل امام بولونيا

جهينة نيوز

اقتنص نابولي انتصاراً صعباً في الوقت القاتل أمام ضيفه بولونيا 3-2 السبت في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدّم نابولي مرتين بفضل البولندي ميليك (15 و51) لكن بولونيا أدرك التعادل في مناسبتين بهدفي البارغوياني سانتاندر والبرازيلي دانيلو (37 و80).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن البلجيكي ميرتينس من إضافة هدف الفوز لأصحاب الأرض (88).

وصار رصيد نابولي 44 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس المتصدر بينما تجمّد رصيد الخاسر عند 13 نقطة ف المركز الثامن عشر.

وفاز ميلان 2-1 على ضيفه سبال، سجل للفائز كاستيليخو والأرجنتيني هيغواين (16 و64) ولسبال بيتاغنا (13).

وبات رصيد ميلان 31 نقطة في المركز الخامس.

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