عودة 12 ألف حرفي إلى منشآتهم في حلب

جهينة نيوز

ذكر بكور فرح رئيس اتحاد الحرفيين في حلب أن عدد الحرفيين المنتسبين إلى الاتحاد في حلب قبل الحرب على سورية كان 20 ألف حرفي وخلال الحرب نزح وهاجر أكثر الحرفيين إلى محافظات أخرى أو إلى خارج القطر، حيث تناقص عدد الحرفيين ليصل إلى(2000) حرفي تقريباً حتى عام 2016.

وأضاف فرح نقلا عن جريدة الثورة انه بعد تحرير مدينة حلب من الإرهاب قام المكتب التنفيذي بزيارات ميدانية متتالية على كافة أحياء مدينة حلب وأماكن تجمع الحرفيين للاطلاع على الواقع والوقوف على طلباتهم وحاجاتهم، والعمل على تأمين كل مستلزمات الإنتاج.

وأشار فرح إلى أنه من خلال الدعم المتواصل من الحكومة ومتابعة من الاتحاد العام في دمشق فقد تم تذليل عدد كبير من الصعوبات حسب الأولوية والإمكانات المتاحة، فقد تم رفع الأنقاض وفتح الطرق وإصلاح البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء ومياه وهاتف للعديد من المناطق الصناعية الحرفية وإعادة تأهيل سوق المحمص والنحاسين، وخلال عام 2018 بلغ عدد الذين عادوا إلى منشآتهم 12 ألف حرفي والعمل مازال مستمراً من أجل عودة كل الإخوة الحرفيين إلى مناطقهم الصناعية ومحلاتهم.