الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش" في جزيرة تكريت

جهينة نيوز

أعلن الحشد الشعبي في العراق تنفيذ عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة تكريت، بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقال الحشد الشعبي، عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد "الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في جزيرة تكريت".

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين قحطان مطر "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود تحركات لعناصر داعش في جزيرة تكريت".

وأضاف البيان "العملية تجري بمشاركة اللوائين السادس و35 في الحشد الشعبي وقيادة شرطة صلاح الدين"، متابعا "العملية متواصلة لحين تأمين المنطقة بشكل كامل".

وشهدت تكريت عدة هجمات إرهابية في الأشهر الماضية، فيما تواصل القوات العراقية المختلفة عمليات التطهير والتفتيش لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي.

وحررت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مدينة تكريت بعد معارك ضارية مع مسلحي التنظيم الإرهابي في مارس/ آذار 2015.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم الذي كان يسيطر على مناطق شاسعة من شمال ووسط وغربي البلاد.