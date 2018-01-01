الجيش يوجه رمايات مركزة ودقيقة على تحركات الإرهابيين في محيط بلدة مورك بريف حماة

جهينة نيوز

نفذ الجيش ضربات مركزة على تحركات للمجموعات الإرهابية بريف حماة الشمالي التي جددت خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح.

ووجه عناصر الاستطلاع والرصد في الوحدات العسكرية المتمركزة في محيط بلدة تل بزام رمايات دقيقة على تحصينات ومواقع انتشار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في محيط بلدة مورك بالريف الشمالي.

واسفرت الرمايات النارية حسبما افادت سانا عن ايقاع العديد من الإرهابيين قتلى وإصابة آخرين ودمرت لهم مواقع محصنة وعتادا كان بحوزتهم.

ودمرت وحدات من الجيش أمس تحصينات وتجمعات للمجموعات الإرهابية التي جددت محاولاتها التسلل من عدة محاور باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط القرى والبلدات الآمنة بريف حماة الشمالي لحمايتها من الاعتداءات الإرهابية.