رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى نظيره الجنوبي ماذا تضمنت؟

جهينة نيوز

ارسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأحد رسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وجاء في رسالة الزعيم الكوري الشمالي، التي نقلتها وكالة "يونهاب" للأنباء عن ممثلي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، أن الزعيم الكوري الشمالي، "اعتذر عن عدم تمكنه من زيارة سيئول قبل نهاية هذا العام، وأعرب عن أمله في أن تجلب القمة المقررة في العام المقبل السلام والازدهار لشبه الجزيرة الكورية".

ووفقا للرسالة يأمل زعيم كوريا الشمالية في عقد اجتماعات متكررة مع الرئيس الكوري الجنوبي لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية. وأكد، رغبته في زيارة سيئول في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار الوضع في المنطقة.

وقال كيم جونغ أون، في الرسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية، إن "قيادتي الكوريتين اتخذتا إجراءات عملية وجريئة من خلال عقد 3 لقاءات قمة في هذا العام للتغلب على حالة المواجهة بين الكوريتين التي استمرت لفترة طويلة، مبديا نيته عقد لقاءات مع الرئيس مون في عام 2019 للمضي قدما في الجهود لتحقيق السلام والازدهار ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية نفت المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية، حول زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، إلى سيئول في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول.

فيما اتفقا ممثلي وزارتي الدفاع في الكوريتين، خلال قمة 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، على إزالة أبراج المراقبة في المنطقة منزوعة السلاح من طرفي الحدود قبل نهاية العام.