هجوم إلكتروني يسبب باضطراب طباعة وتوزيع صحف أمريكية كبيرة!

جهينة نيوز

تسبب هجوم إلكتروني يوم امس السبت في اضطراب واسع لحركة طباعة وتوزيع صحيفة لوس انجليس تايمز وصحف أمريكية كبيرة أخرى منها ما هي مملوكة لشركة تريبيون بابليشينج مثل شيكاغو تريبيون وبالتيمور صن.

وذكرت لوس انجليس تايمز نقلا عن مصدر على معرفة بالوضع أن الهجوم الإلكتروني مصدره خارج الولايات المتحدة فيما يبدو.

وقالت الصحيفة إن الهجوم أدى إلى تأجيل توزيع نسخة السبت من صحف ذا تايمز وتريبيون وصن وصحف أخرى تصدر في لوس انجليس.

وأفادت تريبيون بابليشينج، التي تشمل صحفها أيضا نيويورك ديلي نيوز وأورلاندو سنتينيل، بأنها رصدت البرنامج الخبيث يوم الجمعة.

وقالت لوس انجليس تايمز إن النسخ الخاصة بالساحل الغربي من صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تأثرت أيضا بالهجوم.

وذكرت ماريسا كولياس المتحدثة باسم تريبيون بابليشينج أن الفيروس‭chic‬ أضر بالأنظمة التي تستخدم لطباعة وإنتاج ”الصحف عبر ما نملكه في مختلف منشآتنا“.

وأضافت في بيان ”لا أدلة على الوصول إلى المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمان العملاء أو بيانتهم الشخصية“.

وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إنها تدرس الموقف.

وأضافت المتحدثة كيتي والدمان في بيان ”نحن على علم بتقارير عن هجوم إلكتروني محتمل يؤثر على عدة مؤسسات إخبارية ونعمل مع شركائنا في الحكومة والصناعة لفهم الموقف على نحو أفضل“.

وحسب رويترز لم يتسن بعد الحصول على تعليق من ممثلي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).