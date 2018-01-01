رئيس أركان الجيش الايراني: انسحاب امريكا من سوريا ليس امرا مهما

جهينة نيوز

قال رئیس الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة اللواء محمد باقري ان انسحاب القوات الامریكیة من سوریا لا یعد اجراءا كبیرا بالنظر الی تواجد عدد كبیر من هذه القوات في المنطقة.

وخلال ملتقی 'مالك الاشتر' الذي اقیم في مقر الاركان العامة للقوات المسلحة، اضاف اللواء باقري الیوم الاحد ان سوریا جسدت لنا محاولات العدو الرامیة الی انعدام الامن في المنطقة .

واوضح ان الاعداء و من خلال صناعة الجماعات التكفیریة بما فیها جماعة "داعش" الارهابية التي اوجدتها اجهزه الاستخبارات الغربیة، استهدفوا الحكومة المشروعة في سوریا وكانوا یقدمون الدعم الكامل للارهابیین وكان یساعدونهم من خلال مروحیاتهم حتی علی الفرار من المناطق المحاصرة و كانوا یقدموان ایضا مساعدات لوجستیة لهم.

وتابع قائلا ان الاعداء ومن دون اذن من سوریا حكومة و شعبا احتلوا جزء ا من اراضی سوریا و قاموا ببناء قاعدة لهم فیها.

قناة العالم