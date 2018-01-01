اشارات تثبت استعداد كوريا الشمالية لإجراء اختبارات جديدة لصواريخ باليستية

جهينة نيوز

أجرت كوريا الشمالية في النصف الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر تجارب على معدات القياس عن بعد، والتي قد تكون علامة على استعداد بيونغ يانغ لإجراء اختبارات جديدة للصواريخ الباليستية، حسبما أفادت صحيفة يوميوري.

ووفقا للصحيفة قام الجانب الكوري الشمالي في وقت سابق بإجراء فحوصات مماثلة لمعدات القياس عن بعد قبل تنفيذ اختبارات الصواريخ.

وتحذر من أن نزع السلاح النووي في خطر

وتعتقد المصادر العسكرية الدبلوماسية للصحيفة أن مثل هذه الأعمال ترتبط برغبة كوريا الديمقراطية في التذكير بقدراتها على خلفية غياب التقدم الواضح في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات.

إضافة إلى ذلك، ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن مثل هذه الفحوصات تشير إلى استمرار تطوير الأسلحة الصاروخية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

جدير بالذكر أنه في منتصف ديسمبر/كانون الأول، هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة برفض نزع السلاح النووي إذا استمرت سياسة العقوبات والضغط.