ليفربول يعزز صدارته في الدوري الانجليزي بفوزه على أرسنال

جهينة نيوز

فاز فريق ليفربول على ضيفه أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد معززا صدارته للدوري الانجليزي الممتاز وصار الفرق بينه وبين مانشستر سيتي تسع نقاط كاملة

وبدأ أرسنال المباراة باندفاع هجومي أثمر عن هدف سجله، ميتلاند نايلز، في الدقيقة 11 من المباراة عندما قطع تمريرة جانبية من أليكس أووبي.

ولكن رد ليفربول جاء سريعا ومباغتا إذ سجل، روبرتو فيرمينو، هدفين في الدقيقتين 14 و15، بمجهود فردي أمام أخطاء فادحة ارتكبها لاعبو أرسنال.

وتحركت بعدها آلة ليفربول، وأظهر لاعبوه تحكما مطلقا في مجريات اللعب، فسجل، ساديو ماني، الهدف الثالث في الدقيقة 32 من تمريرة، محمد صلاح، داخل منطقة الجزاء.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول جاء دور، محمد صلاح، ليسجل الهدف الرابع من ضربة جزاء.

وأكمل فيرمينو ثلاثيته في الدقيقة 65 من المباراة عندما سجل الهدف الخامس من ضربة جزاء ثانية منحها الحكم للفريق الأحمر.

ولعب أشبال المدرب، يورغن كلوب، 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، دون أي هزيمة، قبل المواجهة النارية المقبلة في مانشستر أمام سيتي، التي سيكون لها تأثير مهم في السباق على اللقب.

أما أرسنال فيحتل المركز الخامس، بعد فوز واحد في آخر خمس مباريات له في الدوري، متأخرا بنقطتين عن صاحب المركز الرابع، تشيلسي.