أبراج يوم الأحد 2018/12/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٢/٣٠: حكيم، متعدد المواهب، جذاب، متمسك بالتقاليد، تكره المشاكل والمظاهر المزيفة، مسالم، هادئ، تتوتر بسبب العمل، ودود، محبوب ولك سحر خاص روحك حلوة ومرافقتك ممتعة، تحب الغزل، الفترة القادمة حياة مالية متغيرة تعطيل عن العمل والانتقال إلى عمل جديد نجاح وتفوق، للبعض حياة اجتماعية لطيفة، للبعض سفر وتغيير إقامة وانتقال إلى منزل جديد، للبعض انفصال، للبعض ولادة طفل جديد.

برج الحمل: لا تتوقع الكثير من عملك حاول ان تجد تسوية مع شريكك العاطفي او العملي، كن هادئ الوضع دقيق لا تتورط في علاقات شائكة، اعتمد على حدسك لا تترك احد يمارس تأثيره عليك لان صراحتك جارحة اليوم احتمال ان تجرح احد من مقربينك، شارك المحبين بأداء أعمالك يجب ان تبحث عن قاسم مشترك مع الشركاء.

برج الثور: تشعر بالارهاق بسبب عملك الكثير و المسؤليات والواجبات تضطر للتخلي عن بعض الارتباطات لاسباب شخصية او مالية اصبر، قد تقلق لزيارة او تعمل لقاء مهم، لا تحاول الضغط على الامور جرب ان تنجز ما تقدر عليه من اعمال وانتبه لصحتك وغذائك وحافظ على هدوئك و احذر من أحد يستغلك بالعمل.

برج الجوزاء: يوم مناسب لمعالجة المشاكل، وجود القمر ببرج الميزان يعني انفراج وإيجابية نتائج مذهلة بالتغيير الايجابي يتودد لك حبيب أو يأتي معتذرا وتشعر انه قادر على التسوية، يوم صاخب وتسمع كلام حلو، ترعى احبائك او احد اولادك، نشاط فني او اجتماعي والحظ معك.

برج السرطان: القمر في موقع تنافر مع برجك يتوجب عليك تحفظ لا تفرض وجهة نظرك مواقف وتصرفات تؤدي لمواجهات، حضر نفسك لبعض الصعوبات، حاول ضبط اعصابك وخفف من الانتقادات حتى لا تواجه باعتراض وكلام يسيء، تضطر للخضوع لأوامر عائلة، اعمال وتصليحات ونشاطات ضمن عائلة.

برج الأسد: تخوض تجارب جديدة، بصورة متسرعة ، نهار ممتاز تحصل على فرصة يتمناها الاخرون، تلتقي باشخاص قادرين على مساعدتك ، سفرة قصيرة او ربما تطور مهم بعملك وتكون امام خيارات متعددة، مقابلة، تنقل، اتصال، جيران، اخوة، اخوات، من المحتمل عدم سير جميع الأمور كما ترغب، تجتاز امتحان والحظ معك.

برج العذراء: وجود القمر ببرج الميزان لصالحك، نهار حافل بالنشاطات وتكون امام خيارات متعددة تتلقى نصيحة ثمينة تتعلق بشأن مالي وتحضر نفسك لمناسبة مهمة تتسلط عليك الاضواء، تبدو اهتماماتك مميزة تحصل على أحدى رغباتك الغالية، مكسب مالي هدية مكافأة استرداد دين، ضبط الميزانية ضروري اليوم.

برج الميزان: القمر ببرجك تصادف آذان صاغية تعبر عن نفسك تمارس سلطتك في شتى المجالات تكون نجم فريد ومميز وتكتشف بعض الاضاليل التي كانت سابقا لكن اليوم تجد نفسك وسط زحمة او جمع كبير وتشعر ان نهارك يمشي بسهولة تستعيد حيويتك وتدعم مواقفك.

برج العقرب: القمر ببرج الميزان حاول ان تكون هادئا لا تصدق الوعود او تغير بكلامك او قد تسمع كلاما لا ينفذ، لاحق امورك بجدية حتى تمشي بشكل سليم، قد تعيش اخطاء او تتاسف لبعض الاوضاع واستنتاجات مزعجة لا تستخف بقدراتك على الاقناع ولو شعرت بعرقلة او تاجيل او واجهت الاخصام او المنافسين فلتكن ثقتك عالية وبتصميمك على الانتصار والأفضل تفتح صفحة جديدة.

برج القوس: تعيد قضايا قديمة مع الاصدقاء ويبدو اليوم اكثر هدوء، تستطيع ان تعبر عن وجهة نظرك بصورة افضل وتستعيد سيطرتك على الامور، اليوم باحسن حالاتك لمواجهة طارئ وتجد علاج كافي لكل علة مع الاصدقاء انت مصدر سعادة اليوم الك وللآخرين.

برج الجدي: ابق معتدلا وثق بحدسك بدون مبالغة قد يقودك سوء تفاهم مع احد العاملين إلى توتر بالعمل، قاوم رغبتك بالسيطرة على الآخر واحترم الاصول وانتبه لما تقول، قدتجد نفسك امام تحدي كان باستطاعتك تجنبه، تتلقى اجوبة على عروض وطلبات تتعلق بترقية او تقدم او مشروع جديد او امتحانات، زيارة طبيب.

برج الدلو: طاقتك عالية تمارس عملك باتقان ومهارة نهارك يحمل مجالات واسعة يجب ان تلتقطها نتيجة إيجابية ملموسة ان كان على صعيد عمل او سفر، اتصال مهم او اوراق بيع وشراء اتفاق مع مشروع له بعد خارجي.

برج الحوت: الحظ يمر ببابك فرصة استثنائية يجب ان تلتقطها تحصل على تسهيلات لعمليات مالية وتجارية تتحرك بحرية تامة، تتخلص من صعوبات اليومين الماضيين، استعد للبدء من الصفر، تتلقى مبلغ من المال كنت قد اهملته تناله من بعض تغيرات، يوم للحركة وفواتير واستحقاقات ومرافقة مريض وانتبه على صحتك.