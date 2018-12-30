الفئران قد تكون أول ركاب سفينة فضائية إلى القمر

جهينة نيوز:

اقترح مدير معهد العلوم الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أوليغ أورلوف اليوم إرسال الفئران على متن المركبة الفضائية الجديدة فيديراتسيا خلال أول رحلة ذاتية القيادة إلى القمر.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أورلوف قوله للصحفيين: “اقترحنا رسميا في إطار تطوير مركبة فائقة الثقل إرسال نموذج من سفينة فضائية مأهولة في رحلة إلى القمر”.

وأضاف أورلوف: كما اقترحنا تصميم نموذج نسبي كقمر صناعي بيولوجي يحاكي ظروف التحليق الحقيقي حول القمر وفقا للسيناريو الذي سيتم وضعه للرحلات المأهولة من أجل إجراء دراسات استباقية على الكائنات البيولوجية للحصول على التأكيد البيولوجي.

بدوره أوضح نائب مدير المعهد فلاديمير سيتشيف أنه في حال أصبح من الممكن استخدام مركبة نقل مأهولة خلال رحلاتها ذاتية القيادة فسوف نضع الفئران على متنها.

وأشار سيتشيف إلى أنه سيتم استخدام الفئران على وجه التحديد نظرا لأنه سبق أن تمت دراسة سلوكها وتفاعلها تجاه الظروف الكونية إذ تم إرسالها على متن مركبة الفضاء العائدة إلى الأرض في وقت سابق بيون إم 1.

ومن المخطط إرسال القمر الصناعي البيولوجي الثاني بيون إم 2 إلى الفضاء في 2023 مبينا أنه من أجل الحصول على نتائج موثوقة يجب إجراء الكثير من التجارب من النوع نفسه.

وكان مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء أعلن في وقت سابق أن الإطلاق الأول للمركبة الفضائية الروسية الجديدة فيديراتسيا إلى المدار في نظام غير مأهول على صاروخ سويوز 5 الجديد يفترض في عام 2023 بعد إجراء مسبق لتجربتي إطلاق للصاروخ الحامل مع مركبات فضائية أخرى.