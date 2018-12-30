قرقاش ينشر صورة مهينة لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان

جهينة نيوز:

عن قصد أو عن غير قصد نشر وزير خارجية الإمارات صورة كاريكاتورية على صفحته على تويتر من جهة تحمل إهانة لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان و من جهة ثانية تكشف حقيقة الخلاف الخليجي مع إيران.

حيث نشر الدكتور أنور قرقاش تغريدة تقول "بريطانيا يجب ألا تدير ظهرها لمحمد بن سلمان والسعوديين". و أرفق تغريدته بـ صورة كاريكاتورية يظهر فيها ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان يبارز مسؤول إيراني و خلف إبن سلمان يختبيء نتنياهو و كأن الصورة تقول ابن سلمان يعادي إيران دفاعاً عن كيان الإحتلال الاسرائيلي و ليس كما تزعم وسائل الإعلام السعودية دفاعاً عن العرب, و رغم أن الصورة معبرة جداً و لكن تنكر السعودية اي علاقات مع كيان الإحتلال الصهيوني و تنكر بأن حربها على اليمن و هجماتها الاعلامية ضد إيران و محور المقاومة للدفاع عن كيان الإحتلال الصهيوني.