المغرب: السلطات تعتقل سويسريا بشبهة التورط بمقتل سائحتين

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المغربية أنها “اعتقلت في مراكش السبت سويسريا متشبعا بالفكر المتطرف والعنيف ويقيم في المغرب”، وذلك للاشتباه بتورطه بجريمة قتل سائحتين دنماركية ونروجية في جنوب البلاد قبل أسبوعين.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب في بيان له إنه “تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف”، وتابع أنه “يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة وتدريبهم على الرماية”.

وأضاف البيان أن “الموقوف الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية منخرط في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب”.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان اجازة.