وزيرين في حكومة الاحتلال يؤسسان حزب يرفض الإعتراف بدولة فلسطينية

جهينة نيوز:

أعلن وزير التعليم "الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، ووزيرة القصاء، آييلت شاكيد، مساء اليوم، السبت، تأسيسَ حزب أطلقا عليه اسم "اليمين الجديد"، كما ذكرت وسائلُ إعلام عبرية.

ويدورُ الحديث عن حزب للمتدينين والعلمانيين يدعو لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أبدا.

وقال بينيت في المؤتمر الصحافي المُشترك، الذي أُقيم في تل أبيب: "إذا نجحنا في الماضي في منع إطلاق سراح الإرهابيين أو تقدُّم الدولة الفلسطينية، فقد فقدنا قوة تأثيرنا هذه الآن".

وأضاف بينيت: "لقد أدرك رئيس الحكومة (بنيامين) نتنياهو أن الصهيونية الدينية في جيبه وأنهم سيذهبون معه دائما"، في إشارة إلى انصياع الأحزاب الدينية لمعظم قرارات نتنياهو.

وذكر بينيت أن الشراكة الجديدة، هي شراكةٌ حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدًا أن "اليمين هو اليمين، بدون؛ ولكن.. أو تقريبًا. اليمين هو ضد إقامة دولة فلسطينية، وضد إطلاق سراح الأسرى".