الإتصالات: صفحات و مجموعات تستدرج فتيات و شبان من أجل تسهيل عمليات غير أخلاقية

جهينة نيوز:

أوضحت وزارة الإتصالات و التقانة أن بعض الصفحات و المجموعات تقوم بإستدراج الفتيات و الشبان من أجل تسهيل عمليات غير أخلاقية, و يتم إبتزازهم من خلال مقاطع فيديو و صور.

و أشارات الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك الى أن عقوبة من يقوم أو يشارك في تلك الأفعال الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات و الغرامة من مليون الى ثلاث ملايين ليرة سورية.

و أضافت الوزارة بما أن هذه الأعمال الدنيئة قد تمت عبر الشبكة فإن الحد الأدنى للعقوبة تتم مضاعفته لتصبح العقوبة لمدة لا تقل عن 14 سنة سجن منوهة بأنه في حال وقوع هذه الجريمة بحق النساء و الأطفال و ذوي الإحتياجات الخاصة فإن العقوبة ستتضاغف.

و لفتت الوزارة الى أن الشخص الذي يتستر على هذه الجرائم و هو الذي يكون لديه علم بهذه الأفعال و لا يبلغ الجهات المختصة تكون عقوبته السجن من ست أشهر الى سنتين و الغرامة من 100 الى 200 الف ليرة سورية و في حال الجريمة عبر الشبكة تكون العقوبة بما لا يقل عن سنة سجن.