فورد: الكتيك الإسرائيلي الجديد ضد سورية هو الإختباء خلف طائرات أخرى

جهينة نيوز:

علق السفير البريطاني السابق في سورية بيتر فورد على الغارات التي شنها الإحتلال الصهيوني على سورية في لقاء مع وكالة سبوتنك النسخة الأنجليزية, و قال فورد يظهر من الغارات الاسرائيلية الأخير على سورية أن "إسرائيل" غيرت من تكتيكها و " الإسرائيليين لم يعودوا شجعان و يستخدمون تكتيك كما لو أن طائراتهم ستسقط, و قال فور بمساعدة الروس قام الجيش السوري بتحسين دفاعاته المضادة للطائرات و بالتالي فإن الإسرائيليين يستخدمون تكتيكات جديدة و هي الإختباء وراء الطائرات الأخرى".

كما نوه فور الى أن إسرائيل إستخدمت هذا التكتيك سابقاً مشيراً الى حادثة الإختباء خلف طائرة روسية.

و قال فور بالنظر الى العمليتين الأخيرتين فأن قواعد الإشتباك الجديدة دخلت حيز التنفيذ نتيجة الخطأ الإسرائيلي بالإختباء خلف طائرة روسية و الآن السوريين سيسقطون الطائرات الإسرائيلية و لم يبقى للطائرات الإسرائيلية أي حماية.

و عن عودة سفارة الإمارات العربية للعمل في سورية علق فور أن هذه الخطة تمهيد لعودة السفارة السعودية الى دمشق و تميهد لإستعادة سورية مقعدها في جامعه الدول العربية.