بالفيديو.. سقوط مروحية إنقاذ شمالي الإمارات ومصرع طاقهما

السبت, 29 كانون الأول 2018 الساعة 19:35 | مجتمع, حوادث


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