إخلاء أول قاعدة عسكرية أمريكية في سورية

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة "الأناضول" التي تتبع للنظام التركي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أفرغت أحد مستودعاتها العسكرية شمال شرق سوريا للمرة الأولى عقب إعلانها قرار سحب قواتها من البلاد.

ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية موثوقة" أن الولايات المتحدة أخلت أحد مستودعاتها في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، أمس الجمعة.

وأوضحت مصادر "الأناضول" أن المستودع يضم عدة مخازن يعمل فيها نحو 50 جنديا أمريكيا.

وأشارت إلى أن محتويات المستودع جرى إرسالها بواسطة سيارات مصفحة من نوع "همر" وشاحنات كانت منتشرة في الموقع إلى العراق، الذي غادر إليه أيضا الجنود الأمريكيون.

وزيع الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة عبر العراق إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية الناشطة في سوريا والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وتعتزم إطلاق عملية عسكرية ضدها قريبا في شمال وشرق الأراضي السورية.