السيد الرئيس و أسرته في كنيسة قرية السودا يهنيء أبناء الوطن بالميلاد – صور

السبت, 29 كانون الأول 2018 الساعة 19:14 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيد الرئيس و أسرته في كنيسة قرية السودا يهنيء أبناء الوطن بالميلاد – صور

جهينة نيوز:

زار السيد الرئيس بشار الأسد و السيدة عقيلته و أبنائه بشكل شخصي و بدون مراسم محافظة طرطوس و شارك المواطنين بأعياد الميلاد

و زار السيد الرئيس ريف طرطوس و شارك أبناء الوطن بأعياد الميلاد من خلال زيارة أحد كنائس بلدة السودا في ريف طرطوس, و كذلك أحد مطاعمها و تناقل الناشطون صور و مشاهد لهم مع السيد الرئيس و أفراد أسرته خلال تجوله في القرية و يظهر أن السيد الرئيس كان بدون أي مراسم أو مرافقة أو تغطية إعلامية حيث كان برفقته سيارة واحدة فقط كعادته خلال الجولات التي يقوم بها في مدن و قرى سورية و بين أبنائها الوطن.


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