اليسا.. "لم أشعر يوما أن الزمن السوري انتهى"

جهينة نيوز:

أدلت المطربة اللبنانية إليسا، الخميس، بتصريح حول موقفها من سورية وذلك خلال لقائها في برنامج "صار الوقت"، مع الإعلامي مارسيل غانم.

حيث أكدت إليسا في لقائها بالبرنامج، أنها لا تعاد "النظام السوري"، ولكنها تتمنى أن يصبح التعامل مع دولتها الند بالند.

وأضافت: "والدتي سورية ورغم ذلك تم اتهامي بهذا، كل ما قمت به هو أنني استخدمت حقي كمواطنة لبنانية بالمشاركة في تظاهرت 14 مارس/آذار من شرفة منزلي، وذلك للمطالبة بالعدالة وعقاب المتهمين باغتيال سعد الحريري وهم واضحون"، حسب تعبيرها.

وفي سؤال حول عودة "الزمن السوري" من جديد بعد زيارات عديدة من ممثلين الدول العربية لسوريا، ردت قائلة: "لم أشعر يوما أن الزمن السوري انتهى، فحتى الآن ممثلين سوريا متواجدون في لبنان مثل حزب الله والرئيس اللبناني ميشيل عون".