لافروف: حل الأزمة في سورية استنادا إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية يحترم سيادتها ووحدة أراضيها وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو اليوم: “تم بحث الخطوات المقبلة لتنفيذ المهام التي تم وضعها في صيغة أستانا ولا سيما في سياق محاربة الإرهاب وتوفير الظروف لعودة المهجرين السوريين”.

وعقد 11 اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وكان آخرها في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الماضي في العاصمة الكازاخستانية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.

وأضاف لافروف: إنه “تم التركيز على الوضع في سورية بعد انسحاب القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي وتم التوصل إلى تفاهم حول كيفية تنسيق الخطوات على الأرض في الظروف الجديدة مع السعي لدحر التهديد الإرهابي نهائيا في سورية”.

وكان البيت الأبيض أعلن في التاسع عشر من الشهر الجاري بدء سحب القوات الأمريكية الموجودة في سورية والانتقال إلى “المرحلة التالية” من حملته في إشارة إلى حملة التحالف غير الشرعي الذي تقوده واشنطن وتزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي من خلاله.

وأوضح لافروف أنه تم بحث الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية عبر مسار أستانا واستنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذى عقد في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله بأن تبدأ لجنة مناقشة الدستور الحالي عملها في جنيف بأقرب وقت ممكن.