هجوم حاد على اليسا في مواقع التواصل بسبب تصريحاتها الاخيرة

جهينة نيوز

تضج مواقع التواصل الإجتماعي وتحديداً تويتر بتغريدات حول المقابلة التي اجرتها النجمة اليسا مع الإعلامي مارسيل غانم، ومن التغريدات التي أثارت جدلًا، هي تلك التي نشرتها ميريام كلينك وهاجمت فيها اليسا، فكتبت: "Elissa انا اول امرأة فنانة بطلع مع مارسال غانم انت التانية بلا كذب افت بتحكي انو العهد فاشل ما كل العهود فاشلة من ١٩٧٥ شو مفكرة معلمك لو طلع راح يطلع أفشل راجمة وقعا ببيتي ما عرف يصيب الجيش العوني بوقتا ههههه كلامي مش سياسي بس حقايق مني مع حدا ولا ضد حدا بس حبيت وضح".

كما نشر الإعلامي هشام حداد تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر هاجم فيها الفنانة اليسا بعد المقابلة مع الإعلامي مارسيل غانم، وكتب حداد:

"عنجد في ناس عم تتناقل موقف سياسي لفنانة شبه امية؟ انت شو الك بالسياسة؟ بالاقتصاد؟ بالاجتماع؟ انت قارية جريدة بحياتك؟ انا اكتر واحد بنتقد صهر العهد بس انو يصير اللي بيسوى و ما بيسوى بدو يفتي بنجاح أو فشل ميشال عون ، كتير هلقد...غني يا حياتي و بيعي اكتر من ٧٠ تيكت و ما بَدنا منك شي".

ولاقت كلمات حداد ردود فعل عنيفة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين انقسموا بين من دافعوا عن النجمة وبين من دافعوا عن حداد.