وزارة الصحة بالتعاون مع الصحة العالمية ورشة للإعلاميين حول التغييرات المناخية والإصحاح البيئي في اللاذقية

جهينة نيوز- عاطف عفيف

أقامت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعلى مدى ثلاثة أيام "ورشة العمل الوطنية للإعلاميين حول التغيرات المناخية والإصحاح البيئي وأثرهما على الصحة وإنقاذ الأرواح" في مديرية الصحة باللاذقية.

الورشة الأولى

حضر الورشة مجموعة من الإعلاميين من مختلف محافظات القطر المهتمين والمتابعين للشأن البيئي، وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها والتي تقيمها وزارة الصحة للإعلاميين، والتي تهدف إلى العمل على إيصال مجموعة من الرسائل التوعوية للناس والتي تصب في النهاية في الحفاظ على صحة المواطن وذلك من خلال العمل على حماية البيئة وزيادة الوعي البيئي، وتصحيح بعض العادات غير الصحيحة والتي تؤدي إلى التلوث وزيادة انتشار الأمراض.

"جهينة نيوز" تابعت الورشة على مدى الأيام الثلاثة والتقت ببعض القائمين عليها حيث قال الدكتور عاطف الطويل رئيس دائرة الصحة البيئية ومكافحة اللايشمانيا في مديرية الأمراض السارية المزمنة في وزارة الصحة: أن هذه الورشة هي الأولى على مستوى سورية والتي تقيمها وزارة الصحة للإعلاميين فيما يخص الشأن البيئي، وتأتي هذه الورشة بعد مشاركة وزارة الصحة في المؤتمر العالمي لتلوث الهواء وإنقاذ الأرواح والذي أقيم في جنيف الشهر الماضي.

وفي ترجمة للتوصيات وبعض ما عرض في المؤتمر على أرض الواقع قال الدكتور الطويل: بأنه سيتم وضع خطة لموضوع الصحة البيئية وربط الإصحاح البيئي والملوثات ودعم أنشطة صحة البيئة خاصة فيما يتعلق بالأمراض المنقولة عن طريق الهواء والماء والغذاء و النفايات ،كما سنعمل على الجانب الذي يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيراتها الصحية التي كنا نعمل بها قبل الأزمة.

وداعاً شلل الأطفال

ومن جانبه الدكتور عمار غنام مدير الصحة في اللاذقية قال بأن أهمية هذه الورشة تأتي من ضرورة وضع الإعلاميين في صورة المعطيات حول المشاكل البيئية الصحية عن طريق الاختصاصيين مشيرا إلى أهمية شراكة الإعلاميين لنقل المعلومة الصحيحة للمواطن في جميع المجالات الصحية و البيئية و غيرها.

أما المسؤول الإعلامي في منظمة الصحة العالمية في دمشق يحي بوظو قال بأنه في المؤتمر العالمي للهواء الذي عقد في جنيف في تشرين الأول الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو سورية من مرض شلل الأطفال بعد ثبوت عدم تسجيل أية عزل لفيروس شلل الأطفال في سورية منذ أكثر من عام ، الامر الذي يعتبر انتصاراً للصحة العامة على المستوى الإقليمي و العالمي .

مشيراً أن هذا الإنجاز جاء في وقت قياسي نتيجة الجهود المتميزة طيلة الفترة السابقة في مجال استئصال شلل الأطفال مؤكداً تجدد التزام المنظمة في الاستمرار بدعم جهود وزارة الصحة للتصدي لمرض شلل الأطفال و استئصاله فضلاً عن تعزيز برنامج التلقيح الوطني و لا سيما بعض المناطق التي تعاني من صعوبات تتعلق بالوصول و القدرة على تنفيذ الأنشطة المختلفة ذات الأولوية كما نؤكد على أهمية الاستمرار في تطبيق الاستراتيجية الخاصة بهذا التصدي لمرض شلل الأطفال في العام 2019 فيما يكفل الحفاظ على النجاحات المحققة في نجال استئصال شلل الأطفال

وسيط

وقام الدكتور عاطف الطويل بعرض مجموعة من المحاضرات والأبحاث التي تم تتداولها خلال المؤتمر لمشاركة الإعلاميين في هذه المعلومات التي يمكن أن تترجم في موادهم الإعلامية لأن الإعلام يلعب دور الوسيط بين مختلف الجهات والمواطن وايصال الرسائل التوعوية بأقصى سرعة.

وبين الطويل بأنه يمكن الوقاية من 24 % من الأمراض المتعلقة بالأسباب البيئية على الصعيد العالمي، و33% من الأمراض التي تصيب الأطفال دون الخامسة تعود إلى بعض أشكال التعرض البيئي ، ويمكن إنقاذ أرواح أكثر من 4 ملايين طفل سنوياً معظمهم من البلدان النامية من خلال توقي المخاطر البيئية، أكثر من 13 مليون من الوفيات في العام التي تحدث سنوياً تعود للعوامل البيئية.

تقييم

كما عرض الدكتور محمد غفر رئيس وحدة البحث العلمي في المعهد العالي للبحوث البيئية بجامعة تشرين في محاضرته تقييماً أولياً لصحة البيئة في الساحل السوري مشيراً إلى عدم وجود إدارة متكاملة للنفايات الصلبة المعاشية، ما يؤدي إلى انتشار العديد من الأوبئة والأمراض، وإلى تلويث الهواء الناتج عن عمليات الحرق، وكذلك تلويث المياه الجوفية و عرض اعتماد طريقة المفاعلات الحيوية لمعالجة النفايات الصلبة المعاشية والمترافقة مع إنتاج غاز الميتان كمصدر طاقي مأمون وكذلك إنتاج الكومبوست كسماد طبيعي.

وأضاف أن عدم وجود إدارة متكاملة للنفايات الصلبة الطبية أدى ويؤدي إلى اعتلالات بيئية وصحية خطيرة وبين إن معالجة هذه النفايات بالحرق يؤدي إلى تشكل مادة الديوكسين والتي تسبب التسرطن. ويتمثل الحل في رفع درجة حرارة المحارق إلى 1200 درجة مئوية وما فوق لضمان تحطم مادة الديوكسين.

وأشار أيضاً أنه حتى الآن لا يوجد محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الساحل السوري ما ينعكس سلباً على صحة الإنسان وعلى البيئة، فأغلب الموارد المائية باتت ملوثة بدرجات متفاوتة بمياه الصرف الصحي، إن معالجة مياه الصرف الصحي بالتأكيد تؤمن كميات كبيرة من المياه التي ترفد مياه الري وتساهم في تنمية مخزون الأحواض المائية، وكذلك كميات كبيرة من الحمأة المتشكلة يمكن تخصيصها لأغراض التخصيب الزراعي.