الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي حول استمرار التنسيق بين البلدين وخاصة محاربة الإرهاب

جهينة نيوز

تلقى الرئيس بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نقلها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، تمحورت حول تطوير العلاقات بين البلدين وأهمية استمرار التنسيق بينهما على الأصعدة كافة، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الاٍرهاب والتعاون القائم بهذا الخصوص لا سيما على الحدود بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس الأسد أن الأحداث الإيجابية التي تشهدها المنطقة وخاصة على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في معظم المدن السورية والعراقية تؤكد أن إرادة شعوب المنطقة في الحفاظ على سيادة بلدانها كانت أقوى من المخططات الخارجية.