أنصار الله تسيطر على مواقع في محافظة البيضاء بعد معارك مع ارهابيي "القاعدة"

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم السبت السيطرة إثر هجوم على مواقع يسيطر عليها تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية هجومية على مواقع تابعة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في جبهة قيفة بمحافظة البيضاء".

وأضافت أن العملية أسفرت عن استعادة عدد من المواقع وتكبيد عناصر "القاعدة" خسائر بشرية ومادية.

وفي سياق آخر، ذكرت "المسيرة" أن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 (مداه 3 كيلو مترات) على تجمعات لجنود سعوديين ويمنيين قبالة عاكفة في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأشارت إلى شن مدفعية "أنصار الله" قصفاً مدفعياً على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية قبالة حصن الحماد في نجران، وصحراء البقع في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

أما على الجهة الشرقية في العاصمة صنعاء، لقي 5 جنود من الجيش اليمني مصرعهم بنيران مقاتلي "أنصار الله" في جبهة القرن بمديرية نهم التابعة للعاصمة صنعاء.

في سياق متصل، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني بقصف شنته مدفعية "أنصار الله" على مواقع في جبهة الحول بمنطقة بران في مديرية نهم المتاخمة للعاصمة من الجهة الشرقية، بحسب "المسيرة".