وزراء دفاع وخارجية روسيا وتركيا يبحثون خروج القوات الأمريكية من سوريا

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن وزراء الدفاع والخارجية لروسيا وتركيا سيبحثون في موسكو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والوضع في إدلب، وعددا من القضايا الأخرى في هذه الدولة.

وقال شويغو في بداية اللقاء: "ستكون لدينا إمكانية لمناقشة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب مجددا، وفي منطقة الفصل، علاوة على ذلك، سنتحدث حول الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، والعمل الذي تم عقب ذلك، وكذلك كل ما يخص شرق الفرات".

كما أشار إلى أنه من المقرر مناقشة "ما يجب القيام به بعد إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا".

وأوضح شويغو أن وزيري الخارجية الروسي والتركي سيبحثان خلال اللقاء في موسكو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والوضع في إدلب وغير ذلك.