بالفيديو: بنطال ميلانيا "الشفاف" يثير ضجة على السوشيال ميديا

جهينة نيوز

فاجأت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، مستخدمي الإنترنت بمظهرها بعد عودتها من رحلة إلى العراق وألمانيا، وقارنها البعض بالعفريت.

ويظهر في مقطع فيديو من قاعدة أندروز الجوية، أن زوجته كانت ترتدي معطفا أخضر وبنطال جلد لونه بني فاتح كلون البشرة، مما جعلها تبدو وكأنها ترتدي ملابس خارجية فقط.

وعلق أحد المستخدمين…"يبدو وكأن ميلانيا من دون بنطال".

وقال آخر: شاهدت مقطع الفيديو أكثر من مرة لأفهم ما يحصل.

وقارنها بعضهم بالجن أو العفريت

وأجرت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، مقابلة في برنامج "فوكس نيوز"، ظاهرة بلون شعر جديد، وقد انتقد المستخدمون تسريحتها بشكل واسع.

واعتقد بعضهم، أن زوجة الرئيس الأمريكي تريد أن تبدو كالممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي قامت بمقاضاة دونالد ترامب.