منتخب نسور قاسيون يلتقي نظيره اليمني استعداداً لنهائيات آسيا لكرة القدم

جهينة نيوز

تتسارع وتيرة تحضيرات منتخب سورية لكرة القدم للنهائيات الآسيوية التي تنطلق في الخامس من الشهر القادم في الإمارات وذلك عبر معسكره المغلق في العاصمة أبو ظبي بإشراف المدرب الألماني بيرند شتانغيه.

ويلتقي منتخبنا مع نظيره اليمني غداً في مباراة ودية تحضيرية ضمن معسكره التدريبي الذي انطلق الثلاثاء الماضي على استاد زايد في أبوظبي.

وتركزت الحصة التدريبية التي أقيمت مساء أمس على النواحي التكتيكية والتمركز والانتقال السريع وسرعة التصرف بالنسبة للاعبين والتسديد من خارج منطقة الجزاء وترجمة الكرات العرضية.

ومنح الكادر الفني للمنتخب وسائل الإعلام فرصة تغطية التمرين المسائي اليوم لمدة لا تتجاوز ربع ساعة وفق النظام المعمول به في البطولة.

ويلتحق لاعبا منتخبنا عمر السومة ويوسف قلفا إلى المعسكر اليوم بعد انتهاء مشاركتهما مع نادييهما الأهلي والحزم السعوديين.

وتشير أجواء المعسكر الأخير الذي يجريه المنتخب قبل قص شريط الافتتاح بلقاء المنتخب الفلسطيني في السادس من الشهر القادم إلى أنها إيجابية وفقا لما وصفه المكتب الإعلامي للمنتخب قائلاً.. “إن المنتخب يركز على لقاء فلسطين كبوابة لتحقيق المأمول بموضوعية وجدية ويعتبر كل مباراة هي بطولة بحد ذاتها وأظهر اللاعبون روحا معنوية مرتفعة خلال التمرينات وجدية كبيرة في تطبيق تعليمات المدرب ولا سيما من خلال تطبيق التمارين التكتيكية”.

ويلعب منتخبنا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فلسطين الذي سيلتقيه في مواجهته الأولى ثم يلعب ضد الأردن في العاشر من الشهر القادم ويختتم الدور الأول بمواجهة أستراليا في الخامس عشر منه.