معرض لإبداعات طلاب الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق

جهينة نيوز

أقامت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق المعرض الأول لمشاريع الطلاب الخريجين، حيث تحدث الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس الجامعة عن أهمية هذا المشروع ودوره الريادي في تطوير فكر الطلاب وثقافتهم بشكل عملي من خلال إبداعاتهم وتصوراتهم المهنية.

وأكد قباقيبي أن الجامعة كانت ومازالت الداعم الرئيس لهم من خلال دراسة تلك المشاريع ومتابعتها على أرض الواقع وتطويرها في المستقبل.

كذلك تحدث الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي- عن ضرورة التشاركية بين جميع الكليات لإقامة مشاريع مشتركة. وأعطى مثالاً، كلية الهندسة الطبية مع كلية الصيدلة التي أعطت مشروعاً مهماً قدّمه طلاب من كليتين مختلفتين.

أما الدكتور محمد فراس حناوي عميد الكلية- فقد رحّب بالضيوف مؤكداً أنه لولا انتصارات جيشنا الباسل وحكمة قيادة السيد الرئيس ماكانت الجامعة حققت غاياتها ولا كانت تلك المعارض تقام أو تحقق أهدافها.

وختم حديثه بأن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت متعددة من طلاب الهمك من خلال إقامة معارض متتالية، إضافة إلى أنشطة مختلفة في مجال البحث العلمي وغاياته.

وتخلل الحفل تكريم الضيوف والطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الروبوت في تايلند.

وحضر المعرض وسيم سمارة عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة دمشق والدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي وأكرم قتوت رئيس رابطة المصدرين السوريين للنسيج والألبسة وحسين نوفل مدير مكتب رعاية الأنشطة الطلابية