بعد تفجير حافلة السياح.. مصر تعلن مقتل 40 مسلحا في الجيزة وشمال سيناء

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 40 مسلحا بتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، خلال مداهمتها ثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، اليوم السبت "داهمت وزارة الداخلية فجر اليوم، عددا من الأوكار الإرهابية بمحافظتي شمال سيناء والجيزة، وذلك بعد ساعات من العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة المريوطية بالجيزة، وأسفرت المداهمات عن مقتل 14 إرهابيا بمساكن أبو الوفا بالحى الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وعدد 16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيوة بطريق الواحات، و10 إرهابييين، بمساكن ابنى بيتك بالعريش بشمال سيناء".

وأضاف البيان: أنه "تم العثور بحوزة الإرهابيين على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة، مؤكدة أن المداهمة جاءت أثناء تخطيط المسلحين لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد مؤسسات الدولة ومرافق سياحية وكنائس".

وكانت محافظة الجيزة، جنوبي العاصمة القاهرة، شهدت تفجيرا بواسطة عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة سياحية تقل سائحين، مساء أمس الجمعة، ما أدى لمقتل 3 منهم بالإضافة إلى المرشد السياحي مصري الجنسية.