كوبر: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم لامتلاكه "ميزة فريدة"

جهينة نيوز

أكد المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، ومدرب فريق أوزبكستان الحالي، الأرجنتيني هيكتور كوبر، أنه يعتبر نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

وشرح كوبر خلال استضافته في برنامج "ذا ماناجر"، على فضائية "الكأس" القطرية، أن ما يجعل صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، هو امتلاكه لمجموعة من المقومات.

وقال: "صلاح لديه إمكانيات ومهارات مذهلة والكل شاهدها، فهو يتمتع بشخصية فريدة من نوعها، وهي ميزة هامة للاعبين بغض النظر عن مركزهم".

وتابع "اللاعبون أمثال صلاح يتمتعون بالذكاء، فهم يستمعون للنصائح، وبالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وشدد هيكتور كوبر للبرنامج أنه لا يقول ذلك تعاطفا مع الشعب المصري أو محمد صلاح، ولكنه لاعب عصري ومن بين الأفضل في العالم".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أنه يفتخر بأنه درب صلاح والعديد من اللاعبين المصريين الرائعين.

ووصلت مصر مع هيكتور كوبر إلى نهائي النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية وخسرت أمام الكاميرون، عقب فشل الفراعنة في التأهل للبطولة 3 مرات متتالية.

وبعد غياب دام نحو 28 عاما، تأهل كوبر بالمنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم، إلا أنه تلقى الخسارة في المباريات الثلاث لدور المجموعات، أمام أوروغواي وروسيا والسعودية على الترتيب، ليودع البطولة برصيد خالي من النقاط.