ماجدة الرومي تخلع مدير قناة السعودية الاولى من منصبه!

جهينة نيوز

كشفت تقارير عن صدور قرار رسمي بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية صدر قرار من داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه، بعد قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها.

الجدير بالذكر أنه تم إيقاف بث حفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، وقطع النقل قبل انتهائه.

يذكر أن الحفل جاء ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام في بلدة العلا غربي السعودية.

​واستقبل السعوديون ماجدة الرومي بالترحاب على "تويتر"، وتصدر هاشتاغ "ماجدة الرومي في العلا" موقع "تويتر" في المملكة.