جزيرة تحظر بيع وإطلاق المفرقعات النارية ليلة رأس السنة والسبب لن تتخيله!؟

جهينة نيوز

فرضت السلطات المحلية في جزيرة غالاباغوس التابعة لدولة الإكوادور حظرا على استيراد وبيع وإطلاق المفرقعات النارية خلال ليلة رأس السنة.

نقلت وكالة " بي بي سي" البريطانية أن السلطات المحلية اتخذت هذا القرار بعد دراسة خاصة أجريت في السنة الفائتة والتي اتضح من خلالها تأثر الحيوانات الموجودة على الجزيرة من أصوات المفرقعات ووميضها.

وأشارت الدراسة التي أجريت على حيوانات عدة في الجزيرة أن المفرقعات والألعاب النارية تأثر على انتظام دقات القلب لديها بسبب الخوف ما يعرض هذه الحيوانات إلى أمراض قلبية وقلق مستمر لديها.

ويرى الباحثون أن المفرقعات والألعاب النارية لها تأثير كبير على الطبيعة والبيئة فهي قادرة على تلويث المياة والهواء على الجزيرة.

واعتبرت السلطات أن القرار سيكون إيجابيا على المواطنين وممتلكاتهم وعلى الحيوانات.

يذكر أن جزر غالاباغوس تقع قبالة ساحل الإكوادور وتتبع لها سياسيا وعاصمتها بويرتو بكويريزو مورينو وتتألف من 13 جزيرة بركانية كبيرة.