إصابات دقيقة في صفوف الارهابيين بعد رصد الجيش لخروقاتهم بريف حماة

جهينة نيوز

ردت وحدات الجيش على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي.

ففي الشمال من مدينة محردة رصدت وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية شليوط خروقات لما تسمى “فصائل العزة” الإرهابية من محور قرية الزكاة وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة من مواقعها في قرية شليوط وحققت إصابات دقيقة في صفوفها.

وردت وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية المصاصنة بريف حماة الشمالي بصليات من مدافع الهاون على مواقع إرهابيين أقدموا على إطلاق النيران العشوائية من قرية اللطامنة نحو نقاط الجيش في المنطقة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

ونفذت وحدات من الجيش أمس الأول رمايات مركزة على مواقع إرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” و”كتائب العزة” في محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي وقضت على العديد منهم ودمرت لهم مرابض ومواقع محصنة.