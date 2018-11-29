زلزال يضرب الفلبين وتحذيرات من أمواج تسونامي

جهينة نيوز

حذر مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي من خطر وقوع موجات مد عملاقة بمناطق من المحيط الهادي عقب الزلزال الذي ضرب جنوب شرق الفلبين.

وقال المركز إن هناك خطر وقوع موجات مد عملاقة بمناطق من المحيط الهادي "أقرب إلى الزلزال" ولكن لا يوجد خطر تعرض ولاية هاواي الأمريكية لموجات مد عملاقة.

هذا وفي وقت سابق ،أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 7.2 درجة وقع قبالة جزيرة مينداناو الواقعة جنوب شرق الفلبين‭ ،‬اليوم السبت، ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفقا للهيئة، تم تسجيل الزلزال عند الساعة 03.39 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 96 كم، جنوب شرق بونداغيتان بجزيرة مينداناو ، وعلى عمق 49.4 كيلومتر.