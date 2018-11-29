بوتين وميركل يبحثان خطط امريكا لسحب قواتها من سوريا

جهينة نيوز

صرح المكتب الإعلامي للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحثا خلال مكالمة هاتفية، خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا.

وأفاد المكتب الإعلامي في بيان له امس الجمعة أن بوتين وميركل: "بحثا موضوع الازمة السورية بدقة مع التركيز على تنفيذ قرارات القمة الرباعية (روسيا — تركيا — ألمانيا — فرنسا) التي عقدت في إسطنبول في 27 أكتوبر تشرين الاول من هذا العام… كما ناقشا المسألة المتعلقة بالخطط الأمريكية لسحب قواتها من سوريا".

وأضاف البيان، أن الزعيمان "تبادلا أيضا وجهات النظر حول الوضع الذي أوجده الاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش في 25 نوفمبر الماضي".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية تبادلا التهنئة بمناسبة عيد رأس السنة واتفقا على مواصلة الاتصالات.