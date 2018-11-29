6 رجال يأكلون قرداً خلال بث مباشر عبر «فيسبوك»

جهينة نيوز

أوقف ستة فيتناميين بعدما قتلوا والتهموا قرداً ينتمي إلى نوع مهدد بالاندثار، في بث مباشر عبر «فيسبوك» على ما أعلنت الشرطة أمس.

وأوضحت شرطة محافظة هاتين في وسط فيتنام «استخرج الرجال دماغ قرد لانغور والتهموه مباشرة وشربوا دمه».

وتراوح أعمار الرجال الستة الذين أوقفوا الخميس بين 35 و59 عاماً وهم يواجهون ملاحقات بتهمة انتهاك الإجراءات القانونية المتعلقة بالأجناس المحمية. واشترى الرجال القرد مباشرة من صياد بمبلغ يزيد على 40 يورو. وقردة لانغور هي من أكثر الأنواع المهددة في العالم ولا توجد إلا في شمال فيتنام. وعلى رغم وجود تشريع حول حماية الحيوانات تبقى فيتنام مركزاً للاتجار بالحيوانات المهددة وغيرها موجهة للسوق الداخلية أو لسوق الصين المجاورة.

وتستخدم أعضاء الحيوانات في الكثير من الأدوية التقليدية ويعتبر أنها تتمتع بمزايا خارقة. وثمة إقبال على لحمها كما هي الحال مع السلاحف والكلاب والهررة.

المصدر أ ف ب