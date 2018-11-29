بولتون يزور كيان الإحتلال الاسرائيلي لبحث الانسحاب من سوريا

جهينة نيوز:

يجري مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الأسبوع المقبل، مباحثات مع مسؤولين "إسرائيليين" لبحث الانسحاب الأميركي من سورية، بحسب ما ذكرت القناة العاشرة، مساء الجمعة.

ووفقاً للقناة، فإن زيارة بولتون من المقرر أن تبدأ في نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد انتهاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى برازيل للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لبحث قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من سورية.

وتزامناً مع إعلان الزيارة لـ كيان الإحتلال الإسرائيلي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً، مساء امس الجمعة، أعربت فيه عن "دعمها الكامل لحق كيان الاحتلال في مزاعم الدفاع عن نفسه ضد النشاطات الإيرانية الإقليمية، التي تشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي".

وقال البيان إن الولايات المتحدة ستستمر في ضمان امتلاك "إسرائيل" للقدرات العسكرية الحاسمة لتحقيق للدفاع عن نفسها.