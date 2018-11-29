مقتل طفل يمني وإصابة شقيقته بقصف العدوان السعودي منازل بالحديدة

جهينة نيوز:

قتل طفل يمني وأصيبت شقيقته بجروح اليوم جراء قصف العدوان السعودي ومرتزقته منازل اليمنيين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد موقع المسيرة نت اليمني بأن “قوى الغزو والمرتزقة استهدفت منازل المواطنين في حيس بقذائف الهاون ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة أخته بجروح بالغة “مؤكدا مواصلة هذه القوى خروقاتها في الحديدة.

وذكر الموقع أن قرية محل الشيخ في منطقة كيلو16 بمديرية الحالي تعرضت أيضا لقصف مدفعي لافتا إلى أن طيران العدوان الحربي والتجسسي مازال يحلق بكثافة في أجواء مديرية التحيتا والدريهمي بالمحافظة.

ويواصل النظام السعودي ومرتزقته عدوانهم على اليمن رغم الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال المحادثات التي جرت في السويد مؤخرا والإدانات والمطالبات الدولية بوقف هذا العدوان.