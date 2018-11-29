أبراج يوم السبت 2018/11/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/٢٩: اجتماعي، أنيق، واثق من نفسك، مخلص، متعاون مع عائلتك تلبي احتياجاتهم بسعادة، مغامر وتحب التحدي، السنة القادمة دعوة للتغيير الحظ تصاعدي تفرض وجودك مهما كان موقعك ووجهة نظرك، تحقق تقدم سريع وتحسن في جميع المجالات الشخصية والعاطفية والمهنية في شهر (حزيران - آب - كانون الأول) الحظ معك وخصوصا في نهاية السنة.

برج الحمل: أمورك أفضل تناقش قضية شراكة مهنية أو عاطفية وضح أمورك بهدوء والأهم لا تستهتر، تغير اوضاعك خيارات جديدة احذر متاعب وانتبه على صحتك.

برج الثور: تغيرات إيجابية تنظم اوضاعك مهنية وشخصية تنهي أعمال مؤجلة تبحث عن حلول واثباتات، تجد فرص عمل، انتبه من ارهاق ولا تبالغ وانتبه على صحتك واعتمد على نفسك.

برج الجوزاء: تركز على علاقات شخصية تلعب دور وسيط في نزاع أو خلاف نهار للحب واللهو والتسلية، رواق وسعادة لقاءات وامكانيات تصل إلى حلول لمشاكلك، تعاون بخصوص أولاد واهتمام بتغيير إقامة.

برج السرطان: تتزاحم الأفكار في رأسك كيف تنهي أمورك بيتية والعائلية تتحمل مسؤوليات تصليحات اعطال تشعر بالقلق من احداث طارئة تجنب جرح الآخرين تحتاج الهدوء والانتباه على صحتك.

برج الأسد: تسمع أخبار حلوة تنفتح على آفاق جديدة تأثر بسحرك وجاذبيتك على أشخاص من محيطك تسجل نقاط لصالحك على صعيد مشاريعك تتلقى عروض وتجد ما قمت به يستحق التهنئة ونتائج إيجابية.

برج العذراء: الحظ إلى جانبك على صعيد مادي تحقق نصر وتصل إلى حلم تستفيد من مكافأة تسترد دين، تحقق نجاح مع أحد الأحبة، توظف أموالك تدفع مصاريف، تحرك تحصل على أموال من هدايا ومكاسب.

برج الميزان: تستعيد قوتك ينخفض الضغط تطرأ تغيرات تتبدل استراتيجية وطريقة تفكيرك الحظ يرافق خطواتك لا تتراجع الجميع يتمنى حضورك، لا تأخذ موقف الأمور لصالحك تشعر بانطلاقة وحرية اكسر القيود وافتح صفحة جديدة.

برج العقرب: القمر يعاكس وضعك مما يستدعي الحذر والهدوء لا تلجأ للتحديات ومواجهات، اطلب مساعدة ولا تكابر راقب حساباتك وركز على أعمالك المهمة انتبه من تسرع يعيدك إلى الوراء وتطرأ مشكلة تهدد ميزانيتك تجنب مشاكل وانفعالات.

برج القوس: معنوياتك مرتفعة تنطلق مع الاصدقاء بمشاريع ممتعة تمضي يوم جميل برفقتهم تميل للمصالحة وتفاهم والهدوء تعيد لقاءات قديمة إلى الواجهة تلتقي بشخص يجلب لك الحظ لا تترك الفرص وتنظر إلى الخلف.

برج الجدي: تركز على عملك احتمال تشتبك مع فريقك أو تعيش هاجس من أحد زملائك، كن إيجابي وتكيف بسرعة و انتبه على تصرفاتك وتقبل انهاء أعمالك المطلوبة بدون تذمر حاول تسمع اكثر مما تتكلم.

برج الدلو: تجدد على صعيد أمور مهنية وتنقلات وسفريات، تنشط فكريا تدرس خيارات إيجابية تحقق نجاح تترك أثر جميل في محيطك، تضع لمساتك الأخيرة على قضية شائكة وتنظر لها من زوايا، كن جريء في طرح مشاريعك.

برج الحوت: ينتابك احساس قوي بالواجب، فرصة مالية مشتركة، تبحث عن استقلال تدفع مستحقات ترفض أي مساعدة تسمع خبر عن مشاريع قديمة فقدت الأمل منها، تتسلط الأضواء عليك من جديد وتراجع أمورك للبعض مرافقة مريض فواتير ومستحقات.