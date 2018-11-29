روزنامة عسكرية روسية ساخرة تغضب الغرب - تعرف على التفاصيل

جهينة نيوز

أصدر الجيش الروسي تقويم جديد للعام القادم (2019), و لكن تميز هذا التقويم بلغة فكاهية إعتمدت على التلاعب بالألفاظ, فمثلا تم عرض صورة صاروخ نووي عابر للقارات و كتب جانبة عبارة مأخوذة من لغة المطاعم "خدمة التوصيل الى أي مكان في العالم" و أما بجانب صورة مقاتلة من الجيش الروسي تصوب بندقيتها كذلك كتب "بعض النساء قد يجعلنك تفقد عقلك" و فيها تلاعب بالكلمات بين الفتاة التي تجعل الشاب يفقد عقله من جمالها و التي تحمل بندقية, و التقويم لاقى رواج واسع بين المتحدثين باللغة الروسية لطرافته و ذلك بعد نشر صوره على وسائل الإعلام و بحث الكثير عن طرق شرائه و لكن وسائل الإعلام الغربية إعتبرته مؤامرة و إستخدمته للتحريض على روسيا بين الشعوب الغربية.

فمثلا صحيفة ميل اونلاين كتبت الجيش الروسي يصدر تقويم تحذيري حيث أن بعض النساء قادرة على الإطاحة برأسك, و أما صحيفة ميرور عنونت روسيا تصدر تقويم يظهر قوة نساء الجيش, أما موقع أورونيوز فقد إعتبر التقويم بروبغندا روسية و سلاح سري للكرملين ضد الغرب فيما رفعت الحراب من عدة وسائل الإعلام فور نشر وكالة سبوتنك صور لهذا التقويم.

ار تي اونلاين - وكالات