قتلى و جرحى في انفجار استهدف حافلة سياحية في محافظة الجيزة المصرية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير حافلة سياحية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة .

وأوضحت الداخلية في بيان لها مساء الجمعة أنه في حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وانتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجاري استكمال عمليات الفحص