الخارجية الامريكية تعلن دعمها الغارات الصهيونية في كل أنحاء الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

صرحت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها تدعم كيان الإحتلال الإسرائيلي في غاراته المزعومه على أهداف تابعة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في حماية نفسها من المغامرة الإيرانية في المنطقة التي تهدد وجود الدولة اليهودية، بحسب قولها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستضمن لإسرائيل كافة الوسائل اللازمة للقيام بذلك الأمر.

و متجاهلة أن الجيش الأمريكي أجرة مناورات مع جماعات إرهابية في التنف و يدعم تنظيم القاعدة زعمت الخارجية الأمريكية أن "إيران تدعم المجموعات الإرهابية في سوريا وعبر المنطقة كلها، ولديها نية واضحة وقدرة على ضرب إسرائيل بشكل غير مقبول".

ومضت "لذلك تؤيد الولايات المتحدة بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المغامرة العدوانية للنظام الإيراني، وسنواصل ضمان امتلاك إسرائيل للقدرة العسكرية على القيام بذلك الأمر بشكل حاسم".