من هول الصدمة ... أردوغان يشكك بدخول الجيش السوري الى منبج

جهينة نيوز:

أشار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى غياب الوضوح حول مسألة مدينة منبج شمال سوريا، والتي أعلنت دمشق اليوم استعادة السيطرة عليها.

وفي أول تعليق على إعلان الجيش العربي السوري اليوم الجمعة استعادة السيطرة على منبج، قال أردوغان في تصريح صحفي إن الجيش السوري يشن "عملية نفسية" في المنطقة، مضيفا أنه "ليس هناك أي شيء مؤكدا ".

وشدد الرئيس التركي على أن مهمة أنقرة في شمال سوريا تعود إلى تطهير المنطقة، ليس منبج وحدها، من "التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا أنه لن يكون هناك داع لدخول القوات التركية إلى سوريا مرة أخرى في حال انسحاب هذه التنظيمات منها، وذلك في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وقال: "نعارض تقسيم سوريا وهدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها، وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد".

في الوقت نفسه، أعرب الرئيس التركي عن تصميم أنقرة على تلقين "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا، "الدرس اللازم".

وذكر أردوغان أن الوفد التركي الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي آكار، سيبحث تطورات الأوضاع حول منبج في موسكو غدا السبت.

وكالات